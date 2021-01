Dolores Aveiro perde peso e mostra nova silhueta após susto com a saúde

Aos 66 anos, Dolores Aveiro tem uma presença assídua nas redes sociais onde mostra como é o seu dia a dia. Recentemente, a mãe de Cristiano Ronaldo surpreendeu os internautas ao publicar uma fotografia em que surge visivelmente mais magra.As mudanças na silhueta da matriarca do clã Aveiro são evidentes e não passaram despercebidas aos olhos dos seus mais de dois milhões de seguidores, que não tardaram a reagir à transformação. "Toda elegante D. Dolores", "Emagreceu muito" ou "Grande transformação, está muito bem", pode ler-se em alguns dos comentários deixados na publicação.A perda de peso acontece após a matriarca do clã ter adotado um estilo de vida mais saudável, através de uma alimentação equilibrada e caminhadas diárias, que se têm traduzido em resultados positivos. Uma mudança de hábitos a que foi obrigada depois de ter sofrido um AVC em março do ano passado.Apesar da mudança favorável, os fãs e seguidores não deixam de se preocupar com a saúde frágil da matriarca.Ao longo dos últimos meses de pandemia e após ter vivido mais um grande susto com a saúde, Dolores Aveiro deixou de viajar para ir ao encontro do CR7 em Itália e Espanha, e mantém-se o mais resguardada possível na Madeira, com o apoio do companheiro, José Andrade, e dos filhos mais velhos, Elma e Hugo.Cristiano Ronaldo optou por celebrar o Natal e fim de ano no Dubai com Georgina Rodríguez, e os quatro filhos. Também falhou o aniversário da mãe, no último dia de 2020.A matriarca do clã Aveiro é uma das personalidades nacionais com mais seguidores no Instagram e reúne uma enorme legião de fãs: 2,2 milhões de pessoas seguem as suas publicações.