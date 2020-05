Dolores Aveiro recebe carro de 60 mil euros

Matriarca do clã Aveiro é surpreendida com um Mercedes, dois meses depois de ter sofrido um AVC

Dolores Aveiro não se cansa de repetir que é uma mãe cheia de sorte e que os filhos estão constantemente a mimá-la e, ontem, no Dia da Mãe, precisamente dois meses depois de ter sofrido um AVC isquémico, não foi exceção.", escreveu na legenda da imagem onde surge com um ramo de flores, junto à viatura, embrulhada num laço vermelho.A juntar-se ao presente, Dolores ainda recebeu mimos nas redes sociais. Cristiano Ronaldo, por exemplo, divulgou uma imagem da mãe e da namorada, Georgina, e referiu-se a elas como "as mulheres mais especiais" da sua vida. Katia falou da mãe como sendo o seu "alicerce" e Elma agradeceu-lhe por tudo o que sempre fez por si.