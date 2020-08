Dolores Aveiro recebe visita especial de Cristianinho

20 ago 2020 • 19:43

Dolores Aveiro recebeu uma visita especial, esta quinta-feira. A matriarca do Clã Aveiro foi surpreendida com a visita do neto, Cristianinho, de dez anos, que se encontra em Lisboa com o pai, Cristiano Ronaldo. Nas redes sociais, não hesitou em partilhar o registo do momento.

"Olhem quem encontrei no café", escreveu na legenda da fotografia que partilhou ao lado filho mais velho de Cristiano Ronaldo, durante o encontro, que teve lugar em Alcochete.

A cumplicidade entre os dois é evidente e esta não é a primeira vez que o filho do craque português faz uma visita surpresa à avó.

Recorde-se que Dolores Aveiro revelou em 2019 numa entrevista a Cristina Ferreira que tem uma ligação especial com Cristianinho: "Tenho dez netos, mas um especial, que é o Cristianinho. Fui mãe e avó".