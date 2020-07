Dolores Aveiro recorda AVC que sofreu em março: "Cuidar de mim em primeiro lugar"

Depois de ter sofrido um AVC no início do ano, a mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, recorreu às redes sociais para falar sobre o assunto e revelou que está a estudar a doença.

"Hoje dediquei a minha manhã a ler um pouco sobre o que aconteceu comigo (AVC)", começou por escrever na legenda da fotografia que partilhou em que surge sentada a ler.

"Os sinais que o nosso corpo nos dá a alertar que algo não está bem, e quais os ensinamentos que pessoas, que tal como eu tiveram um valente susto e o que precisam fazer para ter um futuro mais saudável com qualidade de vida e cheio de energia (a saúde é o nosso bem mais precioso)", acrescentou.

A matriarca do clã Aveiro agradeceu ainda o apoio que recebeu da família: "E eu tenho a sorte de ter uma família que me cuida e quer o melhor para mim, e graças a Deus sigo firme e forte no meu propósito de vida", acrescentou.

"Cuidar de mim em primeiro lugar e dar muito amor aos meus, porque isso também me alimenta e traz-me muita saúde", rematou.



Recorde-se que Dolores Aveiro recebeu recentemente a visita do neto, Cristianinho, filho mais velho de Cristiano Ronaldo, que viajou para a Madeira para passar uns dias com a avó.