Dolores Aveiro recorda AVC que sofreu há um ano: "Vi a minha vida quase a fugir-me entre os dedos"

, começou por escrever na legenda da imagem onde surge no quarto de hospital apoiada por um profissional de saúde.", acrescentou., continuou."No meio disto tudo chegou a pandemia, o estado de emergência... a limitação de visitas (que era uma das minhas forças) e já não os podia ver todos os dias. Eram regras e eu tinha que aceitar e ser forte por eles e por mim. Consegui voltar a subir e descer escadas, consegui fazer a minha higiene sozinha, voltar a conduzir", contou.Dolores lembrou as "horas de tortura" que passou dentro do quarto do hospital:Naquele momento, os meus filhos viram preocupação na cara da equipa médica, eles ficaram sem chão muitas horas e dias... o que passou para fora foi só a superação. (...)Horas antes eu tinha ido para a minha cama, dois dos meus filhos moram fora da minha terra,dois deles perto de mim e quando abri os olhos estavam os quatro diante de mim, aos meus pés".Apesar de tudo, Dolores recuperou.", garante.No final, agradeceu à equipa médica que cuidou de si, à família, aos amigos e a todas as pessoas que demonstraram preocupação.mas Deus sabe de tudo e sabe das nossas forças e por isso estou aqui para voltar e agradecer a quem confiou em mim em quem me deu forças e me permitiu lutar por mim e por eles (...) Parabéns a mim e a todos os que se identificam com a minha história. Espero ser uma inspiração e fazer com que esta minha mensagem sirva para vos dizer que só o amor e a fé podem salvar o mundo", rematou.