Dolores Aveiro recorda dupla luta contra o cancro e deixa apelo: “Seguimos juntos"

Dolores Aveiro recordou as duas vezes em que lutou contra um cancro da mama e, através das redes sociais, apelou aos donativos para a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

"O mundo mudou. Mas nós não podemos parar. Porque a saúde dos doentes oncológicos está sempre em primeiro lugar (e a de todos os voluntários e doadores), adaptámos o peditório nacional. Hoje somos menos nas ruas e somos mais online. O seu contributo fará toda a diferença. Faça o seu donativo através do MB, transferência bancária ou mesmo por MBWay. Esteja atento à sua caixa de correio ou informe-se em HTTPS://www.ligacontraocancro.pt/donativos Ligue-se a esta causa porque… contra o cancro todos contam", afirmou a mãe de Cristiano Ronaldo.

Na publicação, a matriarca do Clã Aveiro lembrou as duas situações oncológicas por que passou e que a marcaram para sempre: "Eu sei bem que assunto é este (duas vezes) e já fiz também a minha parte. Seguimos juntos na luta".

Dolores venceu a batalha contra um cancro da mama em 2008. Porém, em 2016 voltou a receber o mesmo diagnóstico: "Fui operada aos dois peitos. Ninguém sabe do segundo. Fui operada em Madrid e fiz radioterapia", afirmou, anos depois de ter vencido a segunda batalha.



A saúde frágil da madeirense levou-a a mudar o seu estilo de vida. O exercício e uma alimentação mais regrada e equilibrada começaram a fazer parte do seu dia a dia, depois de ter sofrido um AVC no início do ano.