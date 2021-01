Dolores Aveiro rendida ao genro Alexandre Bertolucci está com Katia na Madeira.

De visita à Madeira, para celebrar o Natal, a Passagem de Ano e o aniversário da mãe, que celebrou 66 anos no passado dia 31 de dezembro, Katia Aveiro aproveitou para integrar o companheiro, o empresário brasileiro Alexandre Bertolucci Jr, ainda mais na família. A irmã de Cristiano Ronaldo voou diretamente de Gramado, no Brasil, onde vive há mais de dois anos e até já tem uma casa.



Quem parece estar rendida ao genro é Dolores Aveiro. A mãe de Cristiano Ronaldo publicou nas redes sociais uma foto com o genro. “Eu e o meu genro desejamos boa sorte à Juventus [equipa de CR7, que jogou ontem]”, escreveu Dolores.

