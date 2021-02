Dolores Aveiro responde à letra a seguidor que a acusou de ser do Benfica: "Coitadinho"

não esconde que é uma adepta fervorosa do Sporting, mas esta terça-feira, dia 1 de fevereiro, foi provocada por um seguidor e acusada de torcer pelo Benfica.Em dia dérbi, a mãe deutilizou as redes sociais para desejar boa sorte ao clube leonino. No entanto, foi acusada por um seguidor de ser do clube das águias. Indignada com o comentário, a matriarca do Clã Aveiro decidiu responder-lhe à letra., disse o seguidor., afirmou.A resposta de Dolores valeu-lhe vários gostos e apoio de vários adeptos de futebol.