Dolores Aveiro revela causas da morte da madrasta de 92 anos

Hoje especialmente e de todo o meu coração presto a minha humilde e agradecida homenagem a esta mulher que mal ou bem ajudou-me a criar a mim e aos meus irmãos após a morte da minha querida e amada mãe", começou por dizer a matriarca do clã Aveiro.



"Foi minha madrasta e a mulher que o meu pai escolheu quando resolveu refazer de novo uma família", disse ainda, relembrando que eram "dez filhos à mesa", metade da parte do seu pai, e metade da madrasta, e que Ângela lhe proporcionou uma grande família "apesar das dificuldades da vida".



"Quero com estas palavras pedir paz à sua alma neste dia que vai para perto do meu querido pai , que Deus a guarde e dê paz à sua alma. Obrigada mãe (foi assim que sempre a chamei) Que a senhora descanse em paz", terminou Dolores Aveiro, sem esconder a emoção, na legenda de uma fotografia da madrasta.



Contactada pelo CM, Dolores esclareceu: "Foram problemas de saúde derivados à idade que já tinha. Ela já estava muito debilitada, no hospital. Depois o estado piorou devido a uma pneumonia e acabou por morrer".







Nas redes sociais, Dolores Aveiro recebeu centenas de mensagens de apoio e condolências neste momento delicado.



Também Elma Aveiro, a filha mais velha de Dolores Aveiro, assinalou o momento da perda com uma fotografia de Ângela nas redes sociais. "Até um dia (avó). Descanse em paz", escreveu Elma na legenda.













