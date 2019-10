Dolores Aveiro revela quem é o seu neto preferido

Dolores Aveiro

Foto: Nuno Alfarrobinha

15:26

A mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, revelou esta quinta-feira de manhã que tem um neto preferido, o Cristianinho, surpreendendo a apresentadora Cristina Ferreira no seu programa, na SIC."Tenho dez netos. Gosto de todos, mas de um em especial, que é o Cristianinho. Fui mãe e avó", começou por confessar Dolores."Ele (Cristianinho) também mostra isso. Quando vim para cá, ele pediu-me para não ficar muito tempo e disse-me que me ama até ao infinito", explicou a mãe do internacional português, admitindo que gostava que Cristianinho seguisse o futebol."Há pouco tempo fui vê-lo jogar a Milão e ele dedicou-me um golo. É uma vaidade por mim", disse.