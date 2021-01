Dolores Aveiro sobre o sucesso mediático: "Não me acho uma celebridade"

Com mais de dois milhões de seguidores na sua conta de Instagram, Dolores Aveiro ainda se surpreende com o sucesso que alcançou nas redes sociais., explicou em entrevista ao site ‘Nit’, acrescentando que não tem uma estratégia de gestão das suas redes e que vai partilhando aquilo que manda o seu coração.POSTURA HUMILDEMãe de um dos melhores jogadores do Mundo, Dolores não esconde o orgulho nas conquistas do filho, mas confessa que isso nunca lhe subiu à cabeça.", diz, acrescentando que, nas redes sociais, se foca no carinho que recebe e ignora as mensagens de ódio.