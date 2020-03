Dolores Aveiro sofre AVC e é socorrida pelos bombeiros às 4h00

Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, sofreu um AVC isquémico durante a madrugada desta terça-feira. A mãe do craque português está internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, na Madeira.

Segundo avança a rádio do

, Dolores Aveiro, de, foi transportada para a unidade hospitalar durante a madrugada. A mesma publicação dá conta de queDolores Aveiro fez o pedido de socorro perto das 4h15 através da linha telefónica de emergência médica, foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, e deu entrada no hospital às 4h40.Cristiano Ronaldo quer acompanhar de perto a evolução do estado de saúde da mãe e já informou a Juventus que pretende viajar ainda estar terça-feira para a Madeira.Segundo o CM apurou, o jogador que esteve em Madrid no último fim de semana, tinha voltado na segunda-feira para Turim, de onde deverá agora viajar para o Funchal.Depois de ter vencido a batalha contra um, há cerca de três anos voltou a conhecer o mesmo diagnóstico. "", surpreendeu ao revelar, algum tempo depois.