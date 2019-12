Dolores Aveiro sofre precalço e viaja em low-cost

Durante manhã desta segunda-feira, dia 23 de dezembro, Dolores perdeu o avião até à ilha do seu coração.



Foi o comentador da TVI Flávio Furtado que contou o precalço durante a emissão do programa 'Você na TV',

onde revelou ter sido informado de que Dolores Aveiro acabou por perder o avião e, consequentemente, o lugar que tinha marcado em primeira classe.



No entanto, a

Dolores Aveiro está ansiosa por regressar à Madeira depois de ter estado em Portugal.A mãe de Cristiano Ronaldo vai passar o natal na sua terra natal, onde já está em preparativos para a época, mas viveu um momento complicado que quase lhe estragou os planos.matriarca do clã Aveiro não se inibiu de resolver o problema e apanhar um avião low-cost no terminal 2 do aeroporto de Lisboa, uma atitude que surpreendeu os milhares de seguidores da madeirense.Como já é habitual, Dolores Aveiro voltou a mostrar-se uma mulher simples, ao abdicar do luxo para chegar o quanto antes à ilha da Madeira.Dolores Aveiro vai passar este natal longe de Cristiano Ronaldo, que não vai conseguir estar presente na ocasião especial. No entanto, o craque da Juventus já ofereceu uma prenda à mãe