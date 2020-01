Dolores Aveiro soma novo contrato

Dolores Aveiro é já um ícone para promover marcas. A mãe de Cristiano Ronaldo, que é uma das figuras públicas portuguesas com mais seguidores das redes sociais, é cada vez mais uma escolha por parte das empresas.Desta vez, a progenitora do craque da Juventus foi eleita a nova cara de uma marca portuguesa de óculos.Dolores partilhou a felicidade com os fãs por abraçar mais um projeto., começa por dizer, revelando que vai estar no papel deA matriarca do clã Aveiro dá ainda a entender que terá novas surpresas:A verdade é que Dolores está cada vez mais ativa nas redes sociais e não passa despercebida pelas imagens que partilha tanto a desfrutar de algumas paisagens, como dos momentos em família, ou, neste caso, a usar marcas e produtos que apostam na sua imagem para se fazerem notar. Com isto, Dolores ganha milhares de euros e aumenta a popularidade a olhos vistos.Recorde-se que Dolores Aveiro desfrutou recentemente de umas férias no Egito, ao lado do companheiro, José Andrade, e da filha mais velha, Elma