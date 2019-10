Dolores Aveiro surge com rosto mais jovem

Dolores Aveiro, de 64 anos, continua empenhada em manter uma imagem cuidada. De regresso à ilha da Madeira, a matriarca da família Aveiro já tem tempo para se mimar e cuidar da sua aparência.Além de ter emagrecido mais de 25 kg, e ter adotado um estilo de vida saudável com a prática de exercício físico e uma dieta rigorosa, a mãe de Cristiano Ronaldo também recorreu a alguns tratamentos estéticos que eliminaram imperfeições na zona da face e rugas de expressão bastante notórias. Além disso, segundo a revista TV Mais, Dolores também optou por um implante de sobrancelhas para corrigir as falhas.Com uma aparência mais jovem, a idade parece não ser um entrave para Dolores, que garante sentir-se confiante e orgulhosa com a sua imagem. Nas redes sociais, a mãe de Ronaldo é presença assídua com publicações diárias em que dá conta das suas rotinas, que merecem a atenção dos seus mais de dois milhões de seguidores.Recorde-se que, depois de viver os últimos nove anos em Madrid, dedicada a Cristianinho, filho mais velho de CR7, Dolores regressou à ilha onde vive com o companheiro, Jorge Andrade.tentou contactar a mãe de CR7 sobre as alterações estéticas, mas esta esteve incontactável durante o dia desta quarta-feira.