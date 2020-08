Dolores Aveiro surge em biquíni e mostra como emagreceu

01 ago 2020 • 19:06

A matriarca do clã Aveiro tem aproveitado os dias quentes de verão para desfrutar ao máximo da piscina e da praia na ilha da Madeira.



A mãe de Cristiano Ronaldo voltou a surpreender ao publicar uma fotografia em biquíni e aos 65 anos, mostra que mantém total confiança na sua imagem.



Na imagem, é também visível que Dolores está visivelmente mais magra, sobretudo se compararmos outras fotos em biquíni partilhadas no passado.



Recorde-se que Dolores sofreu um AVC no início do ano e desde então tem perdido muito peso, através de uma alimentação mais regrada e algum exercício físico.