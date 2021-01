Dolores Aveiro surge mais magra e é elogiada: "Toda elegante"

Dolores Aveiro

Dolores Aveiro surpreendeu, esta quarta-feira, ao publicar uma fotografia onde surge visivelmente mais magra.A silhueta da mãe de Cristiano Ronaldo, de 66 anos, não passou despercebida entre os seguidores, que se apressaram a deixar-lhe elogios na publicação. "Linda", "D. Dolores toda elegante", "Uau, que bem", são alguns dos comentários.Dolores Aveiro tem adotado um estilo de vida mais saudável desde que apanhou um susto com a saúde, em março do ano passado. A matriarca do clã Aveiro sofreu um AVC isquémico e, desde então, tem feito caminhadas diariamente e tido mais cuidados com a alimentação.