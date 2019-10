Dolores Aveiro surge visivelmente mais magra: “Faço caminhadas e fecho a boca”

Dolores Aveiro surge visivelmente mais magra

Carolina Cunha

A mãe de Cristiano Ronaldo publicou, nas redes sociais, uma fotografia em que surge visivelmente mais magra. Os fãs notaram os quilos a menos e elogiaram a forma física de Dolores que, aos 64 anos, assume que cuida cada vez mais da imagem.

Ao CM, a matriarca do clã Aveiro – que já perdeu mais de 25 quilos – assume que não há milagres e que para emagrecer teve de cortar nos petiscos e aumentar o exercício. "Está tudo bem comigo, graças a Deus. Faço muitas caminhadas e fecho a boca. Tenho cuidado com a alimentação, não como muitas porcarias", revelou Dolores.

Considerada uma das mulheres mais influentes nas redes sociais em Portugal, com mais de dois milhões de seguidores, Dolores mostra-se satisfeita com o seu corpo e desvaloriza as críticas que, por vezes, recebe. "Não posso agradar a todos. Sinto-me bem com a minha imagem. Acho que estou bem para a minha idade", afirmou.