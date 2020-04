Dolores Aveiro surpreende com estilo: "Uma verdadeira estrela"

De gola alta, com mangas compridas e largas, foi o padrão que se destacou e que lhe valeu vários elogios.



"Obrigada pelo maravilhoso vestido", escreveu Dolores na legenda da imagem, agradecendo à loja que lhe ofereceu a peça de roupa.



"Minha estrela mais linda", comentou a filha mais nova, Katia Aveiro.



"Uma verdadeira estrela", "Brilha mais que qualquer estrela nesse vestido", "Que fashion", "O vestido fica-lhe mesmo bem", "Muito chique", "Que elegância", foram algumas das mensagens deixadas na publicação da madeirense.



Dolores Aveiro continua a mostrar-se sorridente e positiva nesta fase difícil, a cumprir a quarentena junto da família, e tem desfrutado de momentos com os filhos e netos.



Dolores Aveiro voltou a surpreender os milhões de seguidores que a acompanham pelo visual escolhido., partilhou uma nova fotografia que também recebeu rasgados elogios.A matriarca do clã Aveiro, que aos 65 anos mantém o hábito de partilhar com os fãs o gosto por roupas coloridas e de padrões, mostrando-se confiante com os visuais que escolhe, mostrou-se desta vez com um longo vestido com estrelas.