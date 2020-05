Dolores Aveiro tem nova vida dois meses após o susto de saúde Mãe de Ronaldo está mais magra e mudou radicalmente os hábitos alimentares.

10 mai 2020 • 14:35

Foi há dois meses que Dolores Aveiro viveu um dos maiores sustos da sua vida ao ser levada de urgência para o hospital com um AVC. Depois dos primeiros tempos de angústia, a mãe de Cristiano Ronaldo, de 65 anos, está agora a recuperar em casa, onde é acompanhada regularmente por profissionais de saúde. Os hábitos de vida também mudaram drasticamente com a alimentação de Dolores a ser controlada rigorosamente. Como consequência do acidente vascular cerebral e dos cuidados com a dieta, a matriarca do clã mostra que já perdeu vários quilos, apresentando-se visivelmente mais magra.



Mimos dos filhos

Para a recuperação em muito ajudou o facto de ter recebido um rápido socorro aquando do AVC e de ter contado com os mimos de todos os quatro filhos, que se uniram para que nada faltasse a Dolores. Cristiano Ronaldo incentivou a mãe a fazer exercícios de reabilitação.

