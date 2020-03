Dolores Aveiro transferida para hospital privado no Funchal

Cristiano Ronaldo com a mãe Dolores Aveiro

A recuperar do AVC que sofreu na semana passada, Dolores Aveiro, a mãe de Cristiano Ronaldo, foi transferida esta segunda-feira para uma unidade de saúde privada na ilha da Madeira, depois de ter passado os últimos dias no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.A matriarca da família deverá ficar internada pelo menos mais uma semana no Hospital Particular da Madeira.Hoje é um dia de festa no clã Aveiro visto que Elma Aveiro celebra 47 anos e começou o seu dia a visitar a mãe no hospital.Recorde-se que Cristiano Ronaldo chegou esta segunda-feira à Madeira na companhia de Georgina Rodríguez e dos quatro filhos para visitar a mãe. Também Katia Aveiro viajou do Brasil para a ilha para passar uma temporada com a família.