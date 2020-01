Dolores Aveiro vai faltar ao aniversário de Ronaldo: "Ele agora tem a vida dele"

Dolores Aveiro não vai marcar presença no 35ºaniversário do filho, Cristiano Ronaldo.O jogador vai celebrar essa data especial no dia 5 de fevereiro, mas não vai contar com a presença da matriarca do clã Aveiro., afirmou Dolores em declarações à 'TV7Dias'., disse ainda a progenitora do craque à mesma publicação.Ao que parece, Cristiano vai desfrutar da celebração do aniversárioDolores Aveiro recordou ainda as festas de aniversário do jogador da Juventus quando ainda era criança., disse, descrevendo que as festas eram "normais"., relembra Dolores, que garante que o pai do futebolista, Dinis Aveiro, que morreu em 2005, estava sempre presente.Apesar de não marcar presença no dia do aniversário de Cristiano Ronaldo em Turim, Dolores Aveiro não vai deixar de oferecer um presente ao filho. No entanto, ainda não sabe o que escolher., afirmou Dolores.