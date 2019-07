Dolores Aveiro volta a surpreender em fato de banho

Ver esta publicação no Instagram Pois assim começo o meu dia ????#boa terça feira beijinhos Uma publicação partilhada por Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) a 16 de Jul, 2019 às 3:10 PDT

A matriarca da família Aveiro, de 64 anos, continua empenhada em desfrutar ao máximo dos dias de calar que se fazem sentir. Bastante confiante com a sua silhueta, a mãe de CR7 partilhou durante as férias na Grécia uma imagem em biquíni que foi alvo de milhares de comentários.Dolores Aveiro voltou a repetir o feito e surpreendeu os seguidores com mais uma fotografia na piscina, desta vez em fato banho.Recorde-se que, atualmente a matriaca está a gozar alguns dias de descanso na companhia de Cristianinho, filho mais velho de Cristiano Ronaldo.