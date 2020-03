Dolores Aveiro volta às redes sociais para deixar mensagem especial

Esta terça-feira é dia de festa no clã Aveiro. Elma Aveiro completa 47 anos e depois de Katia Aveiro ter deixado uma mensagem especial à irmã , Dolores Aveiro também fez questão de parabenizar a filha., escreveu.Esta manhã, Elma Aveiro já foi visitar a mãe tendo dado entrada no hospital por volta do meio dia.Recorde-se de que Dolores Aveiro está internada há uma semana depois de ter sofrido um AVC, tendo sido transferida esta segunda-feira para um hospital privado no Funchal . Para além disso, o clã Aveiro está todo reunido na Madeira, tendo em conta que Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, Elma e Hugo querem acompanhar de perto o quadro clínico da mãe.