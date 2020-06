Dolores deixa mensagem comovente a Cristianinho no aniversário: "Deste sentido à minha vida"

não conteve a emoção ao assinalar esta quarta-feira o 10º aniversário do netoA matriarca do clã Aveiro não esconde a ligação que tem com Cristianinho, que durante anos criou como um filho e que foi buscar aos Estados Unidos, recém-nascido, onde nasceu fruto de uma barriga de aluguer.Dez anos se passaram desde a primeira vez que eu te peguei no colo, ainda de choro fraco e de olhinhos quase fechados, no meu colo te aninhaste e deste um novo sentido à minha vida", começa por escrever Dolores.E continua com um relato emotivo: "Naquele momento senti um amor que jamais poderei explicar... que Deus te conceda muito anos meu amor da avó, que Deus te permita ser sempre esse menino meigo carinhoso humilde e uma das razões da minha vida... feliz aniversário amor da vida da avó".