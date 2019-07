Mãe de Cristiano Ronaldo mostrou-se radiante por estar com o neto.

A mãe de Cristiano Ronaldo e o neto mais velho, Cristianinho, de nove anos, desfrutaram de uns dias na Madeira. A avó do menino mostrou-se radiante por estarem juntos."A alegria da minha vida já está ao meu lado", escreveu a matriarca do clã Aveiro quando o neto chegou. Após a estadia, os dois parecem estar prontos para partir para mais uma aventura."Prontos para mais uma voltinha. Até já", escreveu Dolores na legenda de uma fotografia que partilhou nas redes sociais. No entanto, o destino não foi desvendado.