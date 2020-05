Dolores e Elma: As novas patroas da casa de Ronaldo

16 mai 2020 • 20:43

Dolores Aveiro desfruta do regresso a casa após ter sofrido um AVC

A moradia, com todas as mordomias de que o craque não abdica, passou agora a ser usada pela mãe e irmã mais velha do jogador, que se mudaram para a vivenda, de forma a poderem usufruir do espaço exterior. "", diz uma fonte.Nas redes sociais, as novas patroas da casa têm partilhado vários momentos, ora a apanhar sol, ora no espaço exterior, com vista para o mar, e Dolores até brincou com a mudança, garantindo que tinha ido de férias.Recorde-se que a mãe do jogador da Juventus continua em recuperação, depois de ter sofrido um AVC há cerca de dois meses. Nesta fase de confinamento, tem contado com o apoio incondicional de toda a família, em especial da filha Elma.