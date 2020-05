Dolores explica porque eliminou Georgina das redes sociais

Depois de o CM ter dado conta que Dolores Aveiro tinha deixado de seguir Georgina Rodríguez nas redes sociais - algo que já tinha acontecido no passado - a mãe de Cristiano Ronaldo veio a público negar um clima de mal-estar com a nora.Segundo a matriarca do clã Aveiro, o ato de deixar de seguir a espanhola no Instagram não foi propositado., fez saber.Os rumores de que algo não estava bem entre o clã começaram na Madeira, na altura em que CR7 deixou de partilhar o prédio com a família e se mudou com Georgina e os filhos para uma moradia no Caniçal.No entanto, a guerra entre sogra e nora é bem mais antiga. As duas zangaram-se na altura em que Gio estava grávida de Ronaldo e, desde então, a relação tem sido pautada por vários altos e baixos.As polémicas relacionadas com as redes sociais de Dolores Aveiro também já não são uma novidade. No passado, deu que falar por ter colocado 'gostos' em comentários menos simpáticos para com Georgina