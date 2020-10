Dolores partilha videochamada com Ronaldo: "Pertinho do coração"

15 out 2020 • 19:19

Com Cristiano Ronaldo já em Turim, a recuperar da Covid-19, a família, em Portugal, mata saudades à distância. E as videochamadas acabam por ser uma excelente maneira de descansar o clã.Esta quinta-feira, Dolores mostrou o frame de uma videochamada feita com CR7 para matar saudades., escreveu a mãe de Ronaldo na legenda, acrescentando: "Família, a minha vida".Na imagem, aparecem ainda Elma, Katia e a filha mais nova desta, que se encontram com Dolores em Lisboa.Recorde-se que Dolores iria encontrar-se com o filho no dia em que este soube que tinha testado positivo à Covid-19. O encontro foi imediatamente cancelado e CR7 viajou, no dia seguinte, para Turim, onde aguarda por um teste negativo para voltar às rotinas.