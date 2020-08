Dolores reencontra-se com os seus "Cristianos"

Dia especial com os meus Cristianos", escreveu na legenda.



Esta é a primeira vez que Dolores viaja para Lisboa depois de ter sofrido um AVC, em março.



Cristiano Ronaldo chegou a Portugal esta quinta-feira, depois de ter estado de férias a bordo do seu iate com Georgina Rodríguez e os filhos.

Nas redes sociais, a matriarca do clã partilhou uma imagem do reencontro com os seguidores. Na foto, surge abraçada ao craque português e ao neto, Cristianinho, de 10 anos.