Dolores sobre enlace de Gio e Ronaldo: "Casamento? isto ainda dá muita volta"

Mãe de Cristiano Ronaldo fala sobre estado civil do filho. “Se ele está com a rapariga, para mim está noivo”, fez saber.

Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo e Dolores Aveiro

01:30

Rute Lourenço

Já não há dúvidas de que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez preparam o casamento, principalmente depois da festa de noivado que o casal deu recentemente, em que juntou os amigos num restaurante junto à praia.O enlace deverá acontecer no próximo ano, mas a família, nomeadamente a mãe do craque, Dolores Aveiro, prefere ser cautelosa nos comentários.Dolores, de 65 anos, falou ainda sobre o susto com a saúde que viveu no início do ano, após ter sofrido um AVC. A mãe de Cristiano Ronaldo garante que já se encontra bem de saúde.Dolores Aveiro continua a ter um acompanhamento médico permanente e a fazer fisioterapia para recuperar de algumas sequelas deixadas pelo AVC.