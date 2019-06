Dolores sobre Georgina: “Ela trata bem os meninos”

Dolores Aveiro mostra que as divergências com Georgina Rodríguez fazem parte do passado e aorevelou que a espanhola "está aprovada"."É boa companheira, boa rapariga e trata bem dos meninos, que isso é que interessa. Eles são felizes e estou sempre cá para apoiá-los", diz, deixando no ar a possibilidade de um casamento. "O Ronaldo não é diferente dos outros e quando chegar a altura toda a gente vai saber".Certos são já os dias de férias ao lado do filho quando o craque terminar os compromissos com a Seleção. E o descanso será num destino paradisíaco. "Vou de férias com o Ronaldo para a Grécia", desvendou.Avó babada, a matriarca do clã Aveiro não resistiu em falar sobre os netos, cada vez mais crescidos, e que a enchem de orgulho, numa altura em que a família se prepara para dois dias festivos: o aniversário dos gémeos Eva e Mateo e de Cristianinho. "Os meninos estão ótimos, os gémeos já fazem esta semana dois anos e o Cristianinho nove anos no dia 17.Vamos fazer a festa", disse, mostrando-se segura de que o filho irá "terminar a carreira na Juventus".Enquanto aguarda pelas férias ao lado de Ronaldo, Georgina Rodríguez aproveita para manter a forma em boa companhia. A musa de Cristiano Ronaldo tirou fotos com Cristianinho no ginásio.