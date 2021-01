Dolores sobre Ronaldo: “Ele come pizza uma vez por semana”

Matriarca do clã Aveiro revela segredos da rotina do filho.

01:30

A rotina diária de Cristiano Ronaldo é baseada em exercício físico, alimentação saudável e descanso, mas como todos os ‘guerreiros’ também ele tem direito a exceções. Foi a mãe Dolores Aveiro que revelou, em conversa com Pedro Fernandes, alguns prazeres secretos do filho mais novo. “Ele gosta de pizza e come uma vez por semana. Depois faz muitos abdominais”.









Embora não descarte a comida ‘fast food’, Cristiano delira com os cozinhados da matriarca dos Aveiro. “O prato favorito do meu filho é bacalhau à Brás”, confidenciou.

No recente encontro familiar, Dolores teve oportunidade de mimar o jogador da Juventus, com afetos, mas também com a sua comida caseira. Mãe e filho reencontraram-se após cinco meses afastados, devido à pandemia de Covid-19.



Katia Aveiro, que também visitou o irmão Cristiano em Turim, Itália, ao lado da mãe e irmã, já regressou ao Brasil com o coração apertado. Nas redes sociais, tem demonstrado as saudades que já sente da família.