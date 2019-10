Dolores surge com rosto alterado

Novas fotografias de Dolores Aveiro, tiradas para uma campanha publicitária a uma marca de margarinas, levantaram a suspeita.Também na sua aparição no 'Programa da Cristina', a nova imagem não passou despercebida.A matriarca do clã Aveiro ainda não comentou as mudanças estéticas mas, aos 64 anos, já fez saber que cuidar da imagem é uma preocupação.Além do rosto, Dolores já perdeu vários quilos sendo que as novas curvas foram elogiadas pelos seguidores.Nas redes sociais, partilha, orgulhosa, várias fotografias suas e também não tem problemas em mostrar-se de biquíni.