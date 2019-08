Dolores vai ser estrela em desfile

Dolores Aveiro de férias no Algarve

A carregar o vídeo ...

Dolores posa em biquíni

De férias no Algarve, Dolores Aveiro vai aliar o lazer ao trabalho. A matriarca do clã Aveiro juntou-se à filha mais nova, Katia, que se prepara para ser mãe pela terceira vez, e decidiu organizar um evento, no qual as duas serão as estrelas principais.Trata-se de um desfile de moda, que irá decorrer na loja CR7, em Vilamoura, no próximo dia 14. Na ocasião, Dolores irá apresentar uma linha de produtos alimentares com a sua imagem e Katia fará o mesmo em relação a uma coleção de jóias pela qual dá a cara.Nas últimas semanas, a mãe de Cristiano Ronaldo tem estado a desfrutar ao máximo de uns dias de descanso no Algarve e tem partilhado com os seguidores inúmeras imagens.