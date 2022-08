Dolores viaja até Manchester para visitar Cristiano Ronaldo

01:30

Carolina Cunha

CM sabe que a matriarca do clã Aveiro vai passar alguns dias na mansão do filho na cidade inglesa.



Esta é uma visita há muito aguardada pela mãe de CR7, que ao longo do verão não teve oportunidade de estar muito tempo com o filho e os netos, uma vez que estes, ao contrário de anos anteriores, não desfrutaram de dias de descanso na Madeira.



Recorde-se que a matriarca da família não viajava para Manchester desde 2021, altura em que o craque se mudou da Juventus para o Manchester United. “A D. Dolores quer aproveitar os dias com o Ronaldo e com os netos. Ela está mesmo com muitas saudades”, revelou uma fonte próxima.