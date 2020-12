'Domingão Em Casa' leva SIC a liderar audiências

A guerra de audiências continua renhida entre os dois principais canais portugueses. Neste domingo, dia 29 de novembro, foi a vez da SIC liderar a preferência televisiva com o programa da tarde, 'Domingão Em Casa', conduzido por João Baião, Débora Monteiro, Raquel Tavares e João Paulo Sousa.





Esta emissão especial de domingo, preparada pela estação de Paço de Arcos, contou com a presença de várias caras conhecidas ao longo do programa, e acabou por se sobrepôr ao 'Somos Portugal' transmitido, no mesmo horário, pela estação rival.





Recorde-se que a TVI tem sido lider de audiências ao sábado, com o programa 'Em Família'.





Com recolher obrigatório ao fim de semana, a partir das 13h, as estações televisivas têm reunido esforços para conquistar a preferência do público.