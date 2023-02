Domingo gordo com sede de samba e euforia de norte a sul do País Foliões trocaram as máscaras cirúrgicas pelos disfarces e saíram à rua para dançar, brincar e espalhar alegria.

Carnaval, Estarreja

Foto: Direitos Reservados

01:30

Sónia Dias

Foi com o ‘samba no pé’ que o Carnaval saiu este domingo à rua, um pouco por todo o País, após dois anos de restrições devido à pandemia. Em Torres Vedras, milhares de foliões celebraram os cem anos de uma das festas mais tradicionais, com as habituais matrafonas e cabeçudos.



Já em Loures, o Carnaval saloio desfilou com dezenas de carros alegóricos, enquanto em Estarreja (na foto), as escolas de samba animaram o Grande Corso.

