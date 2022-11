Donald Trump casou a filha em cerimónia luxuosa

O antigo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, casou a filha, Tiffany, este sábado, numa cerimónia luxuosa que teve lugar num dos clubes privados da família, o Mar-a-Lago Club, em Palm Beach, na Florida.





Tiffany, de 29 anos, é a única filha que o empresário teve do casamento com a atriz Marla Maples, que durou de 1993 a 1999, e é assistente legal no Centro Universitário de Georgetown. Em 2018, quando estava de férias na Grécia, conheceu Michael Boulos num clube gerido por Lindsay Lohan, em Mykonos. Foi amor à primeira vista. O casal, que nunca mais se largou, ficou noivo em janeiro do ano passado e agora decidiu assumir as responsabilidades do matrimónio.