Donald Trump com 16 acusações de abuso sexual

André Filipe Oliveira

São já 16 as queixas de violência e abuso sexual contra Donald Trump.Desde que assumiu a Casa Branca, em novembro de 2016, o presidente dos Estados Unidos da América viu várias mulheres denunciarem, publicamente, abusos que terá alegadamente cometido durante os últimos 20 anos. Indiferente, ele nega as acusações de que é alvo.Na sexta-feira, recorde-se, Trump viu o seu nome envolto em nova polémica com a denúncia de uma alegada violação a E. Jean Carroll, no final dos anos 90. A jornalista revelou à ‘New York’ que o presidente americano cometeu atos sexuais contra a sua vontade nos provadores de uma boutique.