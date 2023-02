Dono da SIC faz piadas com as ‘Cristina Talks’

19 fev 2023 • 12:04

Apesar de ter saído da SIC a 17 de julho de 2020, Cristina Ferreira continua a ser relembrada nas corredores – e não só – do canal de Paço de Arcos. O processo em tribunal que envolve a atual diretora da Ficção e Entretenimento da TVI – e também acionista – ainda decorre – mas já lá vamos –, no entanto, os antigos patrões parecem não esquecer a figura da antiga apresentadora do ‘Programa da Cristina’.No passado fim de semana, a SIC realizou um encontro de quadros nas instalações em Paço de Arcos e Francisco Pedro Balsemão, CEO da Impresa – detentora da SIC e do semanário ‘Expresso’ –, fez uma caricatura das ‘Cristina Talks’, que tanta tinta têm feito correr na imprensa e nas redes sociais. Perante cerca de 150 pessoas – diretores, subdiretores e outras chefias –, o patrão da SIC gozou com as duas palestras que Cristina Ferreira já fez, utilizando mesmo um logótipo muito parecido com aquele que a apresentadora usa, mas mudando o nome.Assim, os presentes ouviram Francisco Pedro Balsemão com uma imagem projetada nas suas costas, na qual se podia ler ‘Francisco Pedro Talks’. Se dúvidas ainda houvesse de que o CEO da SIC estava a satirizar a antiga trabalhadora do Grupo Impresa, essas ficaram desfeitas quando o patrão do canal de Paço de Arcos fez uma piada:Claramente uma alusão ao momento do passado 14 de janeiro, em que Cristina Ferreira, no palco do Altice Arena, em Lisboa, recordou perante cerca de 10 mil pessoas a compra do primeiro par de sapatos de sola vermelha com o primeiro ordenado – custaram 490 euros. Foi ao procurar esses sapatos para levar e mostrar ao público que se surpreendeu com o que estava lá dentro: uma imagem da Nossa Senhora. A apresentadora confessou aos presentes: