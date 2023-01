Dono da TVI trama tio de Maria Cerqueira Gomes

O Armazém no número 93 da Rua de Miragaia, no Porto, terá como último dia terça-feira, 31 de janeiro. O espaço de antiguidades de Batata Cerqueira Gomes, tio de Maria Cerqueira Gomes, vai deixar a loja emblemática no Porto e ainda não há destino certo.

O novo dono da loja, Mário Ferreira, também o maior acionista da TVI e proprietário da Douro Azul, tem planos diferentes para o local. Batata Cerqueira Gomes, apesar de compreender a decisão do acionista da TVI, questiona a razão do mesmo não autorizar o prolongamento do Armazém no local, uma vez que o licenciamento da obra ainda ia demorar: "Até ao licenciamento da obra, que ainda deve demorar, estar aprovado. Foi só isso que pedi", afirma à Nova Gente.

Com 160 anos de história, o Armazém funcionou como loja de velharias, bar, restaurante e ainda galeria de arte. O empresário é relembrado por muitos como o proprietário do mítico Twin’s do Porto. O espaço já foi reconhecido pelo New York Times, pela revista Le Fígaro japonesa e pela BBC inglesa.

Batata está desolado com o encerramento do lugar, revela: "De um momento para o outro dão-me um chuto, vou chorar quando sair daqui. Um grupo de estrangeiros, que costuma cá vir, ficou incrédulo com o fim deste espaço. Disse que iria fazer um abaixo-assinado e entregá-lo à Câmara, para isto não fechar. Mas não quis confusões, esperava que a autarquia ajudasse"

Antes da venda a Mário Ferreira, Batata foi contactado pelo senhorio com a proposta da venda do imóvel por dois milhões e meio de euros. Um valor que não conseguiria atingir.