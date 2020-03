Dor de Passos Coelho não tem fim: Irmã luta contra o cancro e irmão é hospitalizado

11:29

Depois da morte da mulher, Laura Ferreira, vítima de um tumor ósseo que se alastrou aos pulmões, no dia 25 de fevereiro, o ex-ministro enfrenta agora outro drama familiar.A irmã mais velha,, de 63 anos, também. De acordo com a revista 'Nova Gente', a médica no distrito de Vila Real foi operada no final do ano passado e encontra-se a fazer tratamentos de quimioterapia.Além disso, o irmão,, quenuma unidade hospital privada, na segunda-feira, com diagnóstico muito reservado, ainda de acordo com a mesma publicação.