Dor no peito leva Luciana Abreu ao hospital

A saúde voltou a pregar uma partida a Luciana Abreu, de 35 anos, que foi hospitalizada no passado domingo. Segundo a ‘TV Mais’, a atriz sofreu uma indisposição repentina “com uma forte dor no peito” e foi encaminhada para o Hospital Dr. José Maria Grande, em Portalegre, onde se encontrava para a emissão do ‘Domingão’ (SIC), à qual foi obrigada a faltar.









Na unidade hospitalar onde esteve cerca de três horas, Lucy foi submetida a uma série de exames de despiste e foi diagnosticada com uma crise de ansiedade motivada pelo “excesso de trabalho”.

O susto vivido levou Luciana a falhar o programa e a repousar com a medicação prescrita pelo médico.





Dias mais tarde, a atriz da SIC recorreu às redes sociais para tranquilizar os fãs sobre o seu estado de saúde. A atriz garante que está recuperada e agradece todo o apoio e carinho. “Devo-vos um agradecimento muito especial, ainda não consegui abrir as mensagens todas que tenho recebido. Estou boa, já estou bem, já fui levar as minhas filhotas à escola, quero tranquilizar-vos.”





Nos próximos dias, Luciana estará de regresso ao trabalho, e desta vez com atenções redobradas com a sua saúde.