Dor sem igual: As despedidas que marcaram o País

A dor de perder um filho é descrita, por quem a sofre, como uma das mais fortes da humanidade. Perdas difíceis que têm marcado a atualidade entre as nossas figuras públicas.Um dos casos mais mediáticos é o do cantor. Na última semana, assinalou-se o décimo aniversário da morte do artista e, para a família e amigos, mas também para os fãs, este é um momento de dor profunda e sofrimento.Filomena Vieira, a mãe do cantor dos D’zrt, vive até aos dias de hoje um verdadeiro tormento., confidenciou em 2019. Meses mais tarde, viu recusado o direito a uma indemnização pela morte trágica do filho, o que a deixou revoltada.Antes de Filomena Vieira houve um outro rosto que marcou os portugueses, o deRui Pedro nunca foi encontrado e até hoje a mãe continua sem respostas., desabafou, em março, a propósito da data que marca o desaparecimento.Helena Sacadura Cabral sofreu em 2012 um dos momentos mais dramáticos da sua vida ao perder o filho Miguel Portas. O político lutava há cerca de dois anos contra um cancro no pulmão.Anos mais tarde,O jovem, de 29 anos, perdeu a vida na sequência de uma queda numa piscina. O caso comoveu o País, que acompanhou o crescimento de André ao longo dos anos de afirmação profissional da jornalista. O trabalho foi essencial para que Judite reagisse.Ao fim de dois meses da perda do único filho, voltou aos ecrãs, marcando assim um momento forte e de grande emoção para o público, que elogiou a sua força e resiliência. Lembrar André é sempre um motivo de dor, mas acima de tudo de orgulho para a jornalista, que faz questão de o homenagear. De forma a honrar a memória do filho, Judite financiou bolsas de estudos para jovens universitários.Tony Carreira e Fernanda Antunes viveram em dezembro um verdadeiro pesadelo.Seguia ao lado do namorado Ivo Lucas, que sofreu ferimentos ligeiros.As cerimónias fúnebres da jovem emocionaram Portugal, que acompanhou a par e passo a dor do clã Carreira, que tenta reerguer-se aos poucos, após a tragédia. Mickael e David Carreira têm sido os pilares dos pais no processo de luto. Tony vive amargurado e mantém a esperança de um dia reencontrar-se com a sua "princesa".