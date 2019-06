Drag queen do 'Like Me' revela polémica com Luís Borges em discoteca gay

A carregar o vídeo ...

Diogo Belchior de 'Like Me' contou um episódio em que teve um desentendimento com o modelo.

'Like Me', o reality show da TVI, parece não convencer o público, mas polémicas não faltam. O formato recebeu um novo concorrente que já está a dar que falar pelos segredos que está a desvendar.Nma das histórias contadas, Diogo Belchior, conhecido como drag queen na noite lisboeta, revelou detalhes do seu encontro com Luís Borges na discote Posh, em Lisboa.Diogo ficou indignado com a recusa do modelo e respondeu: "Se não querias ser vista aqui dentro, não vinhas".