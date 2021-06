Drag queen que ficou famosa no 'The Voice Portugal' morre vítima de cancro

Vítor Fernandes participou no concurso em 2015, como Natasha Semmynova.

Natasha Semmynova

15 jun 2021 • 18:52





", pode ler-se na mensagem escrita por João Paulo.

Foi em 2015 que asubiu ao palco do 'The Voice', da RTP1. Nos últimos tempos. Quem o revelou foi um amigo, que através das suas redes sociais deixou uma sentida homenagem ao artista.O 'The Voice Portugal' já recorreu às suas redes sociais para deixar uma mensagem ao ex-concorrente após ter tomado conhecimento da morte da drag queen Natasha Semmynova., pode ler-se.