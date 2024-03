Dua Lipa anuncia grande novidade

entre elas as já lançadas 'Houdini' e 'Training Season'.



Dua Lipa, de 28 anos, recorreu às redes sociais para anunciar o lançamento do seu novo álbum: 'Radical Optimism'.O terceiro disco, sucessor de 'Future Nostalgia', fica disponível a 3 de maio e contará com 11 faixas,

A ordem das canções de 'Radical Optimism' é:

1 End of an Era

2 Houdini

3 Training Season

4 These Walls

5 Whatcha Doing

6 French Exit

7 Illusion

8 Falling Forever

9 Anything for Love

10 Maria

11 Happy for You

Veja a publicação abaixo: