Duarte Gomes sobre o pedido de casamento a Filipa Nascimento: "Ela cometeu a gafe de dizer ‘sim’”

Ator dá passo seguinte no romance de dois anos com a atriz durante a viagem à Madeira

02 mai 2021 • 17:54

Oromance entre Filipa Nascimento, de 25 anos, e Duarte Gomes, de 34, está cada vez mais sólido."De repente, há uma mulher que faz com que coisas que nunca idealizaste se tornassem em novas certezas (...) E no calor do Atlântico, ela cometeu a gafe de responder: ‘sim’! O resto será escrito a partir daqui", assinalou o ator nas redes sociais.A beldade também eternizou o amor publicamente. "Tenho muito orgulho em nós. És o meu melhor amigo, namorado e agora futuro maridão e eu mal posso esperar pelo que aí vem. Sim e mil vezes sim! Amo-te muito".Juntos há dois anos, Filipa e Duarte não são de fazer planos, mas atriz não tem dúvidas de que este é um amor inabalável. ", contou à ‘Vidas’.