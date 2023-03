Duarte Siopa recorda luta pelo filho

23 mar 2023 • 15:17

Duarte Siopa foi a primeira pessoa singular a fazer uma adoção familiar em Portugal e, em conversa com Júlia Pinheiro, no programa das tardes da SIC, o apresentador do 'Manhã CM', da CMTV, recordou o processo de adoção de Diogo.O primeiro encontro entre o apresentador e o filho foi, revelou. O comunicador, que na altura trabalhava na RTP, recebeu um telefonema a denunciar o abandono de crianças menores pela mãe biológica. O que, ao princípio, seria uma reportagem, tornou-se numa história de amor de pai para filho. Duarte Siopa recordou a primeira troca de olhares com Diogo, na altura com dois anos, e a decisão de ficar com o menino.O apresentador da CMTV começou por contar que a conquista da confiança de Diogo não foi fácil:. E seguiram-se cinco anos de luta nos tribunais portugueses., contou sobre a batalha judicial, referindo ainda a dificuldade que foi obter documentação para Diogo, uma vez que, na altura, não era comum ter mãe incógnita no bilhete de identidade.Atualmente com 31 anos, Diogo Siopa surpreendeu o pai durante a conversa com Júlia Pinheiro e não conteve os elogios ao apresentador.